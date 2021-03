Real Madrid Atalanta: Rodrygo out per infortunio, la situazione (Di martedì 16 marzo 2021) Rodrygo salterà Real Madrid-Atalanta a causa di un’infortunio muscolare al bicipite femorale della gamba destra. La situazione Come riferito da Marca, Rodrygo salterà Real Madrid-Atalanta a causa di un’infortunio muscolare al bicipite femorale della gamba destra. L’infortunio è stato riscontrato questa mattina dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore. Si tratta del secondo infortunio in pochi giorni per il Real Madrid dopo quello accusato da Eden Hazard. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021)salteràa causa di un’muscolare al bicipite femorale della gamba destra. LaCome riferito da Marca,salteràa causa di un’muscolare al bicipite femorale della gamba destra. L’è stato riscontrato questa mattina dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore. Si tratta del secondoin pochi giorni per ildopo quello accusato da Eden Hazard. Leggi su Calcionews24.com

