Real Madrid-Atalanta | programma e telecronisti Sky e Mediaset ritorno ottavi Champions League

Leggi su sportface

(Di martedì 16 marzo 2021) Ile isu Sky Sport edi, match valido per ildeglidi finale di2020/2021. Tutto pronto a Valdebebas per lo scontro che mette in palio un pass per i quarti: favoriti i blancos sia per il blasone che per lo 0-1 ottenuto all’andata, ma la Dea può dire la sua. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 16 marzo.sarà visibile in pay su Sky Sport Uno con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi e in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Paganin. SportFace.