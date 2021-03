Real Madrid-Atalanta, Percassi scaramantico: guarderà la partita da casa, come contro il Liverpool (Di martedì 16 marzo 2021) Per Antonio Percassi la scaramanzia deve essere un fattore importante da non sottovalutare. E così, in una delle partite più prestigiose della storia dell’Atalanta, il numero uno del club orobico non sarà presente a Valdebebas per la sfida contro il Real Madrid. Seguirà invece la partita da casa, come è successo quando non riuscì a essere presente a Liverpool e i suoi vinsero per 0-2 ad Anfield. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Per Antoniola scaramanzia deve essere un fattore importante da non sottovalutare. E così, in una delle partite più prestigiose della storia dell’, il numero uno del club orobico non sarà presente a Valdebebas per la sfidail. Seguirà invece ladaè successo quando non riuscì a essere presente ae i suoi vinsero per 0-2 ad Anfield. SportFace.

