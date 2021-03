Real Madrid Atalanta LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di martedì 16 marzo 2021) Allo stadio Alfredo Di Stefano, ilvalido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Di Stefano”,si affrontano nelvalido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

Advertising

marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - Bertolca10 : Questa sera la sfida di ritorno tra Atalanta e Real Madrid. Per Gasperini impresa proibitiva dopo l'1-0 dell'andata… - blab_live : #UCL #ChampionsLeague, #RealMadridAtalanta #RMAATA @realmadrid @Atalanta_BC alla Dea serve solo la vittoria! Proba… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Commenta per primo L'attaccante franco - algerino Karim Benzema si è detto disposto a rinnovare il contratto con il, in scadenza a giugno 2022 . Lo ha dichiarato durante la conferenza stampa pre - partita di Champions League di ieri, come riportato da Goal .Stasera alle 21 torna la Champions League con due sfide degli ottavi di finale. L'Atalanta acontro ildopo l'1 - 0 di Bergamo firmato Mendy. A Budapest il City di Guardiola riparte dal comodo 2 - 0 dell'andata contro il Borussia Moenchengladbach. In casa Inter Danilo D'Ambrosio è ...L'Atalanta va a caccia dell'impresa. A Madrid i bergamaschi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ripartono dalla sconfitta per 1-0 maturata all'andata. Gasperini ...Allo stadio Alfredo Di Stefano, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Real Madrid e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...