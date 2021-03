Real Madrid-Atalanta | la diretta del match

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 marzo 2021) La notte più bella e importante per l’, che aè ospite delper giocarsi i quarti di finale di Champions League. Gasperini sorprende: panchina per Zapata e Ilicic, in attacco spazio a Malinovskyi e Muriel, supportati da Pasalic. Sulla mediana Pessina sostituisce Freuler, squalificato. Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; L. Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Mendy; Benzema, Vinicius. All. Zidane.(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini.