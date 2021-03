Real Madrid-Atalanta | gol di Benzema su un errore clamoroso di Sportiello VIDEO

(Di martedì 16 marzo 2021) L‘è sotto contro ilper unregalo di Marcoai blancos. Il portiere dei bergamaschi combina un disastro col rinvio e la passa a Modric, che buca la difesa della Dea e la cede a Karim, che a porta vuota non può proprio sbagliare. 1-0 e ora non c’è più la possibilità dei rigori. Se i ragazzi di Gasperini vogliono superare il turno devono segnare due gol senza subirne. SportFace.

ChampionsLeague : GOAL! Real Madrid 1-0 Atalanta (Benzema 34'). AGG: 2-0 #UCL - marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - soofiane_13 : RT @ActuFoot_: Les 4 derniers buts du Real Madrid : ?? Benzema ?? Benzema ?? Benzema ?? Benzema - GOAL_ID : HT: Real Madrid 1-0 Atalanta (Benzema 34') | AGG: 2-0 #MatchdayGoal #CityBMG #UCL -

L'Arsenal ha avviato i contatti con ilper il rinnovo del prestito fino a giugno 2022 di Martin Odegaard. Le ...Il direttore delle relazioni istituzionali del, Emilio Butragueno , ai microfoni di Sky Sport ha tentato di scegliere la prima via quando gli è stato domandato se fosse possibile un ...Grave errore di Sportiello in disimpegno e vantaggio del Real Madrid firmato da Benzema. Scoppia la furia social dei tifosi Un grave errore in disimpegno di Sportiello condanna l’Atalanta nel primo ...Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è più che un'ipotesi: tante chiacchiere, tanti messaggi trasversali, tanti segnali, ed anche la Juventus che potrebbe non fare i salti mortali per tentar ...