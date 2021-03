Real Madrid-Atalanta, gol della bandiera di Muriel con una punizione strepitosa (VIDEO) (Di martedì 16 marzo 2021) L’Atalanta può dire di aver segnato un gol negli ottavi di finale di Champions League al Real Madrid. L’eliminazione è ormai certa, ma Luis Muriel decide di rendere meno amaro il passivo con un gran gol su punizione. Il colombiano prende la mira e dai venti metri trova una traiettoria imparabile per Courtois, segnando la rete del momentaneo 2-1 a Valdebebas. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) L’può dire di aver segnato un gol negli ottavi di finale di Champions League al. L’eliminazione è ormai certa, ma Luisdecide di rendere meno amaro il passivo con un gran gol su. Il colombiano prende la mira e dai venti metri trova una traiettoria imparabile per Courtois, segnando la rete del momentaneo 2-1 a Valdebebas. In alto il. SportFace.

