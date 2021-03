Real Madrid-Atalanta 3-1 | si spegne l’ultima speranza italiana in Champions | Ramos e compagni semplicemente superiori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) L’è fuori dallaLeague. L’Italia è praticamente fuori dalla, già agli ottavi.(con la Lazio virtualmente già eliminata dal Bayern,), la più flebile se guardiamo al palmares, anche la più romantica perché la Dea che batte la regina delle coppe sarebbe stata una storia meravigliosa, si. Ilha gioco facile. All’andata aveva vinto a Bergamo di mestiere, favori arbitrali e polemiche. Al ritorno in casa si impone 3-1.dità. Eppure l’inferiore non lo è stata, o ha provato a non esserlo. Dopo aver retto il confronto per un’intera partita in inferiorità numerica, ha la forza, la personalità di giocare e fare la ...