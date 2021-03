Real Madrid-Atalanta 3-1 | le pagelle di CalcioWeb | i Blancos sono più forti | Vinicius è immarcabile e Sportiello sbaglia

(Di martedì 16 marzo 2021) Non è riuscita l’impresa all’, la squadra di Gasperini non ha ribaltato la sconfitta nella partita d’andata contro il(0-1). I nerazzurri hanno pagato un errore nel primo tempo del portiere, ma nel complesso nonriusciti ad essere pericolosi. Neisi conferma in grande forma Benzema, ma il migliore in campo stato, è quanto emerso anche dallepubblicate da. Nei primi minuti la partita è bloccata, un episodio condiziona la gara dell’il rinvio, l’attaccante Benzema sigla il gol del vantaggio. Nella ripresa ichiudono i conti con un calcio di rigore siglato ...

Advertising

ChampionsLeague : GOAL! Real Madrid 1-0 Atalanta (Benzema 34'). AGG: 2-0 #UCL - marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - 0ttmane : RT @ActuFoot_: Les 4 derniers buts du Real Madrid : ?? Benzema ?? Benzema ?? Benzema ?? Benzema - CalcioWeb : #RealMadridAtalanta 3-1, le pagelle di CalcioWeb. Vinicius è il migliore in campo -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

la Repubblica

- ATALANTA 3 - 1 LIVE 34' Benzema (R), 60' rig. Sergio Ramos (R), 83' Muriel (A), 85' Asensio (R)(3 - 5 - 2): Courtois; Varane, Sergio Ramos (64' Militao), Nacho; Vazquez, ...L' Atalanta va a caccia dell'impresa. Ai bergamaschi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ripartono dalla ...non cambierà il suo modo di giocare nonostante l'avversario. ...Real Madrid-Atalanta 3-1, la cronaca. Subito in apertura l'Atalanta avrebbe l'occasione per passare in vantaggio, ma Gosens spara piano da buona posizione. Al 34' il vantaggio deg ...Subito chiamato in causa da un’iniziativa di Gosens. Nella ripresa è bravo su Zapata.