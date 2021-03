Real Madrid - Atalanta 3 - 1 Ai bergamaschi il cuore non basta | Dea fuori dalla Champions

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilospita l'per il ritorno degli ottavi di finale diLeague . La Dea deve recuperare la sconfitta per 1 - 0 rimediata all'andata, ma un errore di Sportiello in ...

Advertising

ChampionsLeague : GOAL! Real Madrid 1-0 Atalanta (Benzema 34'). AGG: 2-0 #UCL - marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - nanacool213 : RT @ActuFoot_: Les 4 derniers buts du Real Madrid : ?? Benzema ?? Benzema ?? Benzema ?? Benzema - zancoghi : RT @leleadani: Ma non era il peggior Real Madrid della storia? #parole #memoria #RealMadridAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Ilera un avversario quasi impossibile da sormontare, soprattutto dopo lo 0 - 1 subito in casa all'andata, con l'handicap dell'espulsione di Freuler. Questa sera si è visto unin ...Queste le pagelle deldopo la vittoria per 3 - 1 sull'Atalanta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e il passaggio del turno: 6,5 Courtois Un riflesso su Gosens e due su Zapata nella ripresa. ...Non basta Muriel. Nerazzurri eliminati, avanti il Madrid. Il sogno Champions League dell’Atalanta si interrompe agli ottavi di finale. Il Real Madrid batte 3-1 i nerazzurri e si qualifica ai quarti di ...Certo che tutti avremmo sognato un’Atalanta che elimina il Real Madrid. Specie dopo quei primi 17 minuti tutto sommato in equilibrio della partita d’andata. E soprattutto dopo quell’espulsione ingiust ...