Real Madrid - Atalanta 1 - 0 | la diretta | Benzema - gol | errore di Sportiello

(Di martedì 16 marzo 2021) L'va a caccia dell'impresa. Ai bergamaschi nel ritorno degli ottavi di finale di ripartono dalla sconfitta per 1 - 0 maturata all'andata. Gasperini ha detto che la sua squadra non cambierà il ...

Advertising

ChampionsLeague : GOAL! Real Madrid 1-0 Atalanta (Benzema 34'). AGG: 2-0 #UCL - marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - AllanVannha : RT @ActuFoot_: Les 4 derniers buts du Real Madrid : ?? Benzema ?? Benzema ?? Benzema ?? Benzema - Malvado09941054 : RT @ofutmundo: ? INTERVALO! Real Madrid 1 ? 0 Atalanta ? 34' Benzema; -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Courtois; Nacho, Ramos, Varane; Lucas Vazquez, Modric, Valverde, Kroos, Mendy; Vinicius, Benzema. All.: Zidane. Atalanta (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21: pagelle...Al 45' di Real Madrid-Atalanta decide... Marco Sportiello. Il portiere ex Fiorentina al 34' del match a Valdebebas sbaglia un rinvio e regala palla a Modric, per il quale è un gioco da ragazzi servire ...Grave errore di Sportiello in disimpegno e vantaggio del Real Madrid firmato da Benzema. Scoppia la furia social dei tifosi Un grave errore in disimpegno di Sportiello condanna l’ Atalanta nel primo t ...