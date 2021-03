Real-Atalanta: i bergamaschi cercano l’impresa. Coppa del Mondo di sci: l’Italia tifa Goggia (Di martedì 16 marzo 2021) Nella sfida Real Madrid-Atalanta di Champions League, in programma questa sera alle 21, gara di ritorno degli ottavi di finale, la banda Gasperini è chiamata all’impresa. I bergamaschi dovranno rimontare lo 0-1 subito a Bergamo tre settimane fa. Servono almeno due gol e una gara offensiva, ma “non a testa bassa” come ha sottolineato il tecnico. “Sicuramente non snatureremo il nostro modo di giocare, ma metteremo in campo quello che abbiamo sempre messo. Cioè quello che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto della competizione. Abbiamo preso delle batoste anche in Champions, ma non abbiamo mai pensato di cambiare la nostra filosofia”. Un match al cardiopalma Una rimonta difficile, ma non impossibile. Le merengues di Zinedine Zidane sono parse più volte, quest’anno, tutt’altro che irresistibili. Toccherà ai ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 marzo 2021) Nella sfidaMadrid-di Champions League, in programma questa sera alle 21, gara di ritorno degli ottavi di finale, la banda Gasperini è chiamata al. Idovranno rimontare lo 0-1 subito a Bergamo tre settimane fa. Servono almeno due gol e una gara offensiva, ma “non a testa bassa” come ha sottolineato il tecnico. “Sicuramente non snatureremo il nostro modo di giocare, ma metteremo in campo quello che abbiamo sempre messo. Cioè quello che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto della competizione. Abbiamo preso delle batoste anche in Champions, ma non abbiamo mai pensato di cambiare la nostra filosofia”. Un match al cardiopalma Una rimonta difficile, ma non impossibile. Le merengues di Zinedine Zidane sono parse più volte, quest’anno, tutt’altro che irresistibili. Toccherà ai ...

