Ramos | “Siamo sulla strada giusta Rinnovo? Se ci saranno novità sarò io a parlarne”

Il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, ha parlato così dopo il successo ai danni dell'Atalanta ai microfoni di Movistar: "L'obiettivo era passare con un buon risultato. Siamo usciti con l'ambizione di voler vincere la partita, giocare con il possesso di palla e avere il controllo del gioco. Abbiamo avuto la possibilità di segnare più gol, la stagione è ancora lunga ma la strada è quella giusta. Vinicius? Dopo aver fatto una giocata difficile è triste perchè non segna. Sarei stato felice se avesse trovato il gol. Il nostro è un lavoro di squadra, collettivo. Il Rinnovo? Non posso dire nulla, quando ci sarà qualcosa di nuovo sarò io a dirlo".

