Rainbow Six Siege: Crimson Heist è disponibile e la settimana gratis è in arrivo (Di martedì 16 marzo 2021) Ubisoft annuncia che Crimson Heist, la prima stagione dell'Anno 6 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC Windows, incluso Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Tra i molti aggiornamenti di questa nuova stagione vediamo l'introduzione dell'operatore argentino Flores, la mappa Confine completamente rinnovata, la nuova arma secondaria Gonne-6 e la Beta Replay Partita. La Stagione 1 dell'Anno 6 arriva con un nuovissimo Pass Battaglia che comprende 100 livelli e 131 ricompense, disponibile sino al 24 maggio. Nel Pass Battaglia i giocatori troveranno una traccia gratuita e una Premium disponibile per 1200 Crediti R6. Per la prima volta nella storia di Rainbow Six ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021) Ubisoft annuncia che, la prima stagione dell'Anno 6 di Tom Clancy'sSix, è oraper PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC Windows, incluso Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Tra i molti aggiornamenti di questa nuova stagione vediamo l'introduzione dell'operatore argentino Flores, la mappa Confine completamente rinnovata, la nuova arma secondaria Gonne-6 e la Beta Replay Partita. La Stagione 1 dell'Anno 6 arriva con un nuovissimo Pass Battaglia che comprende 100 livelli e 131 ricompense,sino al 24 maggio. Nel Pass Battaglia i giocatori troveranno una traccia gratuita e una Premiumper 1200 Crediti R6. Per la prima volta nella storia diSix ...

it_players : RT @PlayStationIT: La nuova stagione di Rainbow Six Siege, Crimson Heist, comincia oggi! - NerdPool_IT : Rainbow Six Siege: operazione Crimson Heist ora disponibile, il gioco è gratuito questo fine settimana - GamesPaladinsIT : Crimson Heist è ora Disponibile per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. In arrivo la settimana gratuita.… - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: La nuova stagione di Rainbow Six Siege, Crimson Heist, comincia oggi! - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE: 1200 CREDITI R6 - 1200 CREDITI | Codice U… -