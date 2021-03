Raccolta fondi per l’ambulanza Cri Ecco il video con i Facchinetti e il Vava (Di martedì 16 marzo 2021) La Croce Rossa Italiana - Comitato Bergamo Hinterland, Roby Facchinetti, Francesco Facchinetti e Daniele Vavassori (Ol Vava) insieme per la Raccolta fondi che servirà all’acquisto di un nuovo mezzo adibito a centro mobile di rianimazione. Ecco i dettagli dell’iniziativa e il filmato di lancio. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 16 marzo 2021) La Croce Rossa Italiana - Comitato Bergamo Hinterland, Roby, Francescoe Danielessori (Ol) insieme per lache servirà all’acquisto di un nuovo mezzo adibito a centro mobile di rianimazione.i dettagli dell’iniziativa e il filmato di lancio.

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta fondi Besano, vicina la conclusione dei lavori di restauro del campanile ... resa possibile anche grazie al prezioso contributo della parrocchia e ad una raccolta fondi indetta all'interno della comunità - riguarderà la tinteggiatura della parte inferiore della struttura, ...

Siria, 10 anni da inizio conflitto. Unhcr lancia raccolta fondi ... un'emergenza che ha messo in ginocchio la popolazione e che oggi si è ulteriormente aggravata a causa della pandemia di Covid - 19, Unhcr lancia una campagna di raccolta fondi. Più di 5.5 milioni di ...

Raccolta fondi per l’ambulanza Cri Ecco il video con i Facchinetti e il Vava Roby Facchinetti, Francesco Facchinetti e Daniele Vavassori (Ol Vava) sono protagonisti di un simpatico cortometraggio che apre la raccolta fondi per finanziare l’acquisto di un ...

Milano, incendio distrugge il ristorante “La rampina”: clienti raccolgono fondi online Un incendio a Milano ha distrutto domenica un ristorante storico, "La rampina", ma i clienti hanno dato vita a una raccolta fondi online per sostenerlo.

