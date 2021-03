Qualcosa di sinistra: Enrico Letta e il progetto per il nuovo Pd (Di martedì 16 marzo 2021) (di Michele Sorice, ordinario di Sociologia della comunicazione al Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss, dove dirige il Centre for Conflict and Participation Studies). Il mondo sostanzialmente uniforme e omogeneizzato dell’informazione italiana pullula, in questi giorni, di commenti al discorso del nuovo segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. A parte qualche eccezione, i commentatori appartengono per lo più all’area che sta “alla destra del centro”, per usare un’espressione ampiamente attestata in interviste e commenti di giornalisti e intellettuali. Per lo più, la gran parte di queste analisi usano la cesura sinistra/destra, dicendo al tempo stesso che essa è esausta. Una contraddizione logica non piccola. Provo a offrire, allora, un’analisi interna all’area della sinistra, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) (di Michele Sorice, ordinario di Sociologia della comunicazione al Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss, dove dirige il Centre for Conflict and Participation Studies). Il mondo sostanzialmente uniforme e omogeneizzato dell’informazione italiana pullula, in questi giorni, di commenti al discorso delsegretario del Partito Democratico,. A parte qualche eccezione, i commentatori appartengono per lo più all’area che sta “alla destra del centro”, per usare un’espressione ampiamente attestata in interviste e commenti di giornalisti e intellettuali. Per lo più, la gran parte di queste analisi usano la cesura/destra, dicendo al tempo stesso che essa è esausta. Una contraddizione logica non piccola. Provo a offrire, allora, un’analisi interna all’area della, ...

Advertising

michelefarrugg : RT @73deva73: Qualcosa di sinistra: Enrico Letta e il progetto per il nuovo Pd | L'HuffPost. A parte ridere sguaiatamente noto che c’è semp… - 73deva73 : Qualcosa di sinistra: Enrico Letta e il progetto per il nuovo Pd | L'HuffPost. A parte ridere sguaiatamente noto ch… - infernalequinl1 : @ItaliaViva @gennaromigliore prima rifondazione comunista , poi partito della sinistra europea, poi sinistra arcoba… - AzzieThreadbare : Comunque il voto ai sedicenni è una stronzata così grossa da far sembrare stronzate anche tutte le altre cose che s… - spighissimo : RT @infernalequinl1: @spighissimo prima rifondazione comunista , poi partito della sinistra europea, poi sinistra arcobaleno, poi sinistra… -