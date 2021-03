Psg | slitta ancora il rientro di Neymar | ritorno previsto domenica con il Lione

(Di martedì 16 marzo 2021)ilin campo di. L’attaccante brasiliano del Psg non è stato convocato per la sfida contro il Lille, valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia, in programma domani alle 17.45 al Parco dei Principi. Lo riporta l’Equipe. Il suoin campo ècontro ilper la sfida della 30esima giornata di Ligue 1. Difficile immaginarlo titolare dal primo minuto al Groupama Stadium dopo cinque settimane di assenza ma potrebbe entrare nel corso del match. SportFace.

sportface2016 : #Psg, slitta ancora il rientro di #Neymar: salterà la partita di Coppa contro il #Lille

Dalla Spagna arriva la notizia che, a fine stagione, ilchiuderà con un deficit di 204 milioni ... Nel frattempoil passaggio di LLORENTE all'Udinese, perché l'agente dello spagnolo deve ...Marotta l ha messo sul mercato e potrebbe finire proprio alin ottica di uno scambio con ... Bale-Milan: le 5 bufale del calciomercato Calciomercato Gattuso-Napoli: il rinnovo di contratto...Slitta ancora il rientro in campo di Neymar. L’attaccante brasiliano del Psg non è stato convocato per la sfida contro il Lille, valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia, in programma ...Dopo la pantomima del turno infrasettimanale contro il Torino, la Lazio è attesa dalla sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Impegno ostico per i biancocelesti che non vivono un buon momento ...