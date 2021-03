Psg, Pochettino: “Quanto accaduto a Di Maria e Marquinhos ci ha colpiti” (Di martedì 16 marzo 2021) Mauricio Pochettino, intervenuto alla vigilia della partita di Coppa di Francia contro il Lille, è tornato su Quanto accaduto domenica, durante la partita contro il Nantes. Al di là di Quanto accaduto in campo (il Psg è stato sconfitto per 1-2), infatti, ciò che ha colpito il mondo intero è Quanto accaduto a Di Maria e Marquinhos. Dei ladri infatti hanno rapinato le rispettive abitazioni. Angel Di Maria era anche stato sostituito da Pochettino, in Quanto i suoi famigliari si trovavano nell’abitazione, anche se non c’è stato contatto diretto con i ladri. “Noi siamo un gruppo e quello che è successo ad Angel o alla famiglia Marquinhos ha colpito il mondo intero”, ha ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Mauricio, intervenuto alla vigilia della partita di Coppa di Francia contro il Lille, è tornato sudomenica, durante la partita contro il Nantes. Al di là diin campo (il Psg è stato sconfitto per 1-2), infatti, ciò che ha colpito il mondo intero èa Di. Dei ladri infatti hanno rapinato le rispettive abitazioni. Angel Diera anche stato sostituito da, ini suoi famigliari si trovavano nell’abitazione, anche se non c’è stato contatto diretto con i ladri. “Noi siamo un gruppo e quello che è successo ad Angel o alla famigliaha colpito il mondo intero”, ha ...

