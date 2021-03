Programmi TV di stasera | martedì 16 marzo 2021 Il tema della puntata di Stasera Tutto è Possibile sarà I Grandi Miti

(Di martedì 16 marzo 2021): De Martino e il Panda Rai1, ore 21.25. Màkari - 1^ Tv Fiction di Michele Soavi del 2020, con Claudio Gioè, Ester Pantano, Antonella Attili. Prodotta in Italia. Durata: 130 minuti. La regola dello svantaggio: A corto di denaro, Saverio si ritrova a dover accettare un lavoro come guida per un tour enogastronomico. E così parte, insieme a Piccionello, con un pulmino turistico alla volta di alcune località siciliane. Ma presto si rende conto che nella cova che sta accompagnando c’è qualcosa di strano: in quel gruppo di presunti amici s’intrecciano risentimenti e rancori terribili. Un’autentica rete di odio che circonda un solo uomo, Olmo, il tracotante capo del gruppo. Che muore misteriosamente. Rai2, ore 21.20:...

Spiace, ma spetta alla conduttrice Ilary Blasi: 'vi faccio entrare dentro la patata'. Annuncia trionfante in orario da fascia protetta. 'Naturalmente era la Palapa', si corregge subito. Ma ...di martedì 16 marzo 2021, continua con il secondo appuntamento la serie Makari. La Rai propone anchetutto è possibile (Rai2), #Cartabianca(Rai3), Il Ranger Una vita in ...Si parte stasera con Real Madrid-Atalanta ... Di seguito il dettaglio della programmazione, con i nomi dei telecronisti che si occuperanno di raccontare in diretta le emozioni del campo. Per le ...Stasera in esclusiva su MATEX, canale 272 del Digitale Terrestre, alle ore 20.30, l’anteprima nazionale dello spettacolo teatrale “Fisici”.