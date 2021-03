Professore morto dopo vaccino AstraZeneca | i risultati dell’autopsia

(Di martedì 16 marzo 2021) Sono questi i primidell'autopsia effettuata sul corpo di Sandro Tognatti, ildi Biella, deceduto a 57 anni domenica mattina, 14 oreessere stato vaccinato con il siero del colosso farmaceutico anglo-svedese. L'esame autoptico, eseguito dal medico legale Roberto Testi, in presenza di un consulente nominato dalla famiglia, non ha dunque evidenziato trombi. Il cuore e gli altri organi dell'uomo si presentavano in un apparente stato di salute. A fornire ulteriori risposte saranno gli esami istologici i cuiarriveranno nei prossimi giorni, ma al momento è esclusa qualsiasi correlazione con la vaccinazione, ma l’ipotesi più probabile che fanno i medici legali alla luceè che si sia trattato di una morte cardiaca improvvisa. Proprio la morte ...

Un problema cardiaco improvviso: sembrerebbe questa la causa della morte di Sandro Tognatti, ildi clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del vaccino AstraZeneca. Durante l'autopsia, secondo le prime informazioni, non sarebbe emerso nessun segno che ...Non si tratta di una tromboembolia come per altri casi la causa della morte deldi Musica di Biella, Sandro Tognatti, vaccinato con AstraZeneca, la cui morte ha portato al blocco della somministrazione del vaccino di Oxford in tutto il territorio nazionale per ...Genova - Un problema cardiaco improvviso: sembrerebbe questa la causa della morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del vaccin ...Un problema cardiaco improvviso: sembrerebbe questa la causa della morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del vaccino ...