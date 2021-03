Probabili formazioni Crotone-Bologna | ventottesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 16 marzo 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 20 marzo nella cornice dello stadio Scida. Uno scontro diretto per la salvezza tra chi ha bisogno necessario di punti e chi invece è ormai vicino al traguardo. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Out Cigarini mentre Marrone è in dubbio. Confermato il super tridente Ounas, Messias alle spalle di Simy, reduce dalla doppietta contro la Lazio.– Spazio al 4-2-3-1 con Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Barrow. Svanberg e Schouten pronti a partire da titolari in mediana. ...