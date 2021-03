Primavera, parole dal mondo: etimologia antica e risveglio della natura (Di martedì 16 marzo 2021) Primavera, parola dall’etimologia antica che ha come significato ”ardere, splendere”. Nel nuovo appuntamento della rubrica parole dal mondo, l’analisi semantica del termine indicante la bella stagione. Primavera, origine di un etimo solenne L’etimologia della parola Primavera è molto interessante e, al contempo, non facile da ricostruire. All’interno del termine, infatti, coesistono influenze di lingue ben più antiche del latino; per prima cosa risulta composta da due termini: prima e vera. Come gran parte delle parole utilizzate nella lingua corrente, infatti, è formata dall’unione di più voci: in questo caso due. Il primo termine da cui è composta la parola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021), parola dall’che ha come significato ”ardere, splendere”. Nel nuovo appuntamentorubricadal, l’analisi semdel termine indicante la bella stagione., origine di un etimo solenne L’parolaè molto interessante e, al contempo, non facile da ricostruire. All’interno del termine, infatti, coesistono influenze di lingue ben più antiche del latino; per prima cosa risulta composta da due termini: prima e vera. Come gran parte delleutilizzate nella lingua corrente, infatti, è formata dall’unione di più voci: in questo caso due. Il primo termine da cui è composta la parola ...

