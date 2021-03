Prezzi da 62.750€ per la Audi Q5 Sportback plug-in (Di martedì 16 marzo 2021) Audi apre le prevendite in Italia di Q5 Sportback TFSI e quattro S tronic, versione ibrida plug-in del SUV coupé. Al powertrain composto da un 4 cilindri benzina di 2,0 litri TFSI turbo ad iniezione diretta della benzina e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti integrato, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a sette rapporti, si abbina la trazione integrale quattro con tecnologia ultra. Due le versioni: 50 TFSI e può contare su una potenza complessiva di 299 CV e 450 Nm di coppia, mentre la variante 55 TFSI e si attesta a 367 CV e 500 Nm. Quest’ultimo picco disponibile ad un regime eccezionalmente basso: 1.250 giri/min. Valori che garantiscono prestazioni degne di una sportiva a fronte di consumi, a batteria carica, particolarmnte ridotti. Allo scatto 0-100 km/h rispettivamente in 6’1 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021)apre le prevendite in Italia di Q5TFSI e quattro S tronic, versione ibrida-in del SUV coupé. Al powertrain composto da un 4 cilindri benzina di 2,0 litri TFSI turbo ad iniezione diretta della benzina e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti integrato, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a sette rapporti, si abbina la trazione integrale quattro con tecnologia ultra. Due le versioni: 50 TFSI e può contare su una potenza complessiva di 299 CV e 450 Nm di coppia, mentre la variante 55 TFSI e si attesta a 367 CV e 500 Nm. Quest’ultimo picco disponibile ad un regime eccezionalmente basso: 1.250 giri/min. Valori che garantiscono prestazioni degne di una sportiva a fronte di consumi, a batteria carica, particolarmnte ridotti. Allo scatto 0-100 km/h rispettivamente in 6’1 ...

