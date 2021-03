Prestiti europei Sure contro la disoccupazione, all’Italia assegnati altri 3,9 miliardi, il totale sale a 24,8 (Di martedì 16 marzo 2021) Puntualissimo come d’abitudine il tweet in italiano della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che annuncia la quarta tranche di Prestiti europei Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) destinati a sostenere redditi e occupazione ???????? Felice di annunciare che oggi l’Italia ha ricevuto quasi 3,9 miliardi di € ulteriori di Prestiti nell’ambito di Sure, lo strumento dell’UE che protegge posti di lavoro e imprese durante la pandemia. L’Italia riceverà in tutto 27,4 miliardi di € con Sure. L’Europa è con voi. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2021 L’annuncio di von der Leyen segue di una settimana il collocamento sul mercato di titoli per 9 miliardi di euro per finanziare questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Puntualissimo come d’abitudine il tweet in italiano della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che annuncia la quarta tranche di(Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) destinati a sostenere redditi e occupazione ???????? Felice di annunciare che oggi l’Italia ha ricevuto quasi 3,9di € ulteriori dinell’ambito di, lo strumento dell’UE che protegge posti di lavoro e imprese durante la pandemia. L’Italia riceverà in tutto 27,4di € con. L’Europa è con voi. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2021 L’annuncio di von der Leyen segue di una settimana il collocamento sul mercato di titoli per 9di euro per finanziare questo ...

