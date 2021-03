Premio Bianca d’Aponte, online il bando di concorso riservato alle cantautrici (Di martedì 16 marzo 2021) È online il bando di concorso per la 17a edizione del “Premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa”, l’unico concorso in Italia riservato a cantautrici, un evento diventato ormai uno dei più importanti appuntamenti in Italia per la canzone di qualità. Il lancio del nuovo bando è avvenuto quando purtroppo, per le normative legate all’emergenza sanitaria, non si è ancora svolta la finale della 16a, edizione, che era prevista per lo scorso ottobre e che verrà riprogrammata non appena le condizioni lo consentiranno, auspicabilmente entro l’estate. A concorrere, come già annunciato, saranno BamBi da Napoli, Simona Boo da Termoli (Campobasso), Ebbanesis da Napoli, Lamante da Piovene Rocchette (Vicenza), La Zero da Piano di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Èildiper la 17a edizione del “– Città di Aversa”, l’unicoin Italia, un evento diventato ormai uno dei più importanti appuntamenti in Italia per la canzone di qualità. Il lancio del nuovoè avvenuto quando purtroppo, per le normative legate all’emergenza sanitaria, non si è ancora svolta la finale della 16a, edizione, che era prevista per lo scorso ottobre e che verrà riprogrammata non appena le condizioni lo consentiranno, auspicabilmente entro l’estate. A concorrere, come già annunciato, saranno BamBi da Napoli, Simona Boo da Termoli (Campobasso), Ebbanesis da Napoli, Lamante da Piovene Rocchette (Vicenza), La Zero da Piano di ...

