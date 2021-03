Advertising

Canio44536762 : Se la chiesa della Trinità a Potenza riapre, da potentino non metterò più piede in via Pretoria (la strada principa… - infoitinterno : Potenza, riapre la chiesa del caso Claps. Il fratello: 'Offesa la memoria di Elisa' - fainformazione : Riapre Chiesa a Potenza: nel sottotetto fu trovato il cadavere della 16enne Elisa A undici anni di distanza dal r… - fainfocronaca : Riapre Chiesa a Potenza: nel sottotetto fu trovato il cadavere della 16enne Elisa A undici anni di distanza dal r… - quotidianoweb : Potenza, tra due anni la chiesa della Trinità riapre al culto -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza riapre

al culto la chiesa che fu per 17 anni il "sepolcro" di Elisa Claps , la sedicenne distuprata e uccisa dal suo spasimante, il ventenne Danilo Restivo , figlio del direttore della ......- ha concluso monsignor Ligorio - la chiesa parrocchiale della Santissima Trinità sarà riaperta al culto nel quadro della riorganizzazione pastorale prevista per il centro storico di'. Una ...Per la giornalista Rai Carmen Lasorella «ciò che è successo a Potenza è un fatto gravissimo ed ha creato ... Bene, la chiesa è stata subito dopo riaperta. Per quanto riguarda il rispetto che si deve ...Non vorremmo che passassero secoli anche per far riaprire la Chiesa della Trinità a Potenza, come annunciato in queste ore dall’arcivescovo Salvatore Ligorio, in concomitanza con la ricorrenza del ...