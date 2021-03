“Posso aiutare”? Le differenze di genere passano dal linguaggio (Di martedì 16 marzo 2021) Tra normative, leggi, discorsi simbolici e battaglie femministe, non possiamo più ignorare le differenze di genere che divagano nella nostra società, soprattutto arrivate a questo punto. Ma la verità è che a tutto quello che abbiamo fatto, e che facciamo ogni giorno, deve essere affiancata l’educazione alla parità. Questo è l’unico modo per estirpare per sempre quel retaggio culturale patriarcale che appartiene ancora alla comunità. E l’educazione non passa solo per i comportamenti, ma anche per il linguaggio. A riflettere sul valore delle parole che pronunciamo e utilizziamo ogni giorno ci ha pensato la campagna pubblicitaria di Ikea che ha portato alla luce il fatto che le disparità di genere passano anche per il linguaggio. In particolare, quella domanda “Posso ... Leggi su dilei (Di martedì 16 marzo 2021) Tra normative, leggi, discorsi simbolici e battaglie femministe, non possiamo più ignorare lediche divagano nella nostra società, soprattutto arrivate a questo punto. Ma la verità è che a tutto quello che abbiamo fatto, e che facciamo ogni giorno, deve essere affiancata l’educazione alla parità. Questo è l’unico modo per estirpare per sempre quel retaggio culturale patriarcale che appartiene ancora alla comunità. E l’educazione non passa solo per i comportamenti, ma anche per il. A riflettere sul valore delle parole che pronunciamo e utilizziamo ogni giorno ci ha pensato la campagna pubblicitaria di Ikea che ha portato alla luce il fatto che le disparità dianche per il. In particolare, quella domanda “...

Advertising

ciropellegrino : Oggi @IKEAITALIA mi fa sentire un po' uno schifo perché sono il tipo che dice «posso aiutare» ma è giusto sentirsi… - ViperoSerio : Quello di @IKEAITALIA per 8 marzo hanno fatto una operazione di marketing per venire incontro agli estremisti del p… - ariel05488877 : @Bastian42782535 Le posso fare una domanda? La lega che ha fatto di concreto per risolvere questo periodo? Per aiutare gli italiani? - cicisbrinzi84 : Ho promesso che sarei rimasta al suo fianco (o un passo indietro) fino alla fine di una vicenda che la coinvolge. H… - ansiadiclaudia : RT @ciropellegrino: Oggi @IKEAITALIA mi fa sentire un po' uno schifo perché sono il tipo che dice «posso aiutare» ma è giusto sentirsi così… -