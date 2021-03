Positiva al metadone neonata di 40 giorni, la bimba ricoverata e la madre indagata (Di martedì 16 marzo 2021) Positiva al metadone, ma gli esami hanno rilevato anche tracce di cocaina. Una neonata di 40 giorni, giovedì 11 marzo intorno alle 23.30, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca in fin di vita. La piccola, accompagnata dai genitori, non riusciva a respirare ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Pisa, dove è arrivata in coma per arresto respiratorio. Dalle analisi è emerso un tasso di metadone pari a 1.644 ng\ml e di cocaina di 74 ng/ml: per entrambe le sostanze si è positivi quando il dato supera 100. Per la polizia “è apparso evidente che a fronte di un dato così elevato alla neonata sia stato somministrato metadone” ed è stata per questo indagata la madre della bambina. Gli esami a cui la piccola è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021)al, ma gli esami hanno rilevato anche tracce di cocaina. Unadi 40, giovedì 11 marzo intorno alle 23.30, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca in fin di vita. La piccola, accompagnata dai genitori, non riusciva a respirare ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Pisa, dove è arrivata in coma per arresto respiratorio. Dalle analisi è emerso un tasso dipari a 1.644 ng\ml e di cocaina di 74 ng/ml: per entrambe le sostanze si è positivi quando il dato supera 100. Per la polizia “è apparso evidente che a fronte di un dato così elevato allasia stato somministrato” ed è stata per questoladella bambina. Gli esami a cui la piccola è stata ...

