Portogallo | convocato Cristiano Ronaldo | giocherà allo Stadium

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA -è statodal Commissario Tecnico portoghese Fernando Santos , per le prossime tre gare di qualificazione ai mondiali del Quatar 2022. Lo juventino affronterà il 24 ...

Corriere dello Sport.it

ROMA - Cristiano Ronaldo è statodal Commissario Tecnico portoghese Fernando Santos , per le prossime tre gare di ... Una scelta motivata dalle restrizioni sui voli da e per ile che ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraLa Lista Portieri: Lopes (Lione), Rui Patricio (Wolverhampton), Rui Silva (Granada) Difensori: Cédric Soares (Arsenal), Joao Cancelo e Ruben Dias (Manchester City), Duarte (Granada), José Fonte (Lille ...ROMA - Cristiano Ronaldo è stato convocato dal Commissario Tecnico portoghese Fernando ... Una scelta motivata dalle restrizioni sui voli da e per il Portogallo e che hanno portato la federazione ...