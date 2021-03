Porta San Giacomo si illumina di verde per il “Global Greening 2021”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 marzo 2021)San, in Città Alta, è uno dei 42 siti italiani che partecipa al, l’iniziativa culturale di Turismo Irlandese che ha preso il via 11 anni fa in Australia con l’zione didell’iconico Sidney Opera House per festeggiare il giorno di San Patrizio, il Santo patrono dell’isola di Smeraldo. L’evento, che da sempreun messaggio di amicizia al popolo d’Irlanda, quest’anno più che mai assume un significato di vicinanza e speranza tra tutti i paesi. In un periodo così difficile Turismo Irlandese ha voluto coinvolgere un numero elevato di località in tutto il mondo che possano così fungere, simbolicamente, da connessione con la propria casa d’origine, in attesa che si possa ricominciare a viaggiare e, quindi, ...