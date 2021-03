Polizia violenta contro 40enne senza mascherina: fermato a terra davanti al figlio di 3 anni – VIDEO (Di martedì 16 marzo 2021) In Repubblica Ceca il numero di contagi continua ad essere superiore alle 10.000 unità per giorno (numeri enormi, in una nazione da nemmeno 11 milioni di abitanti – meno di un quinto dell’Italia) e il Governo non sa più che pesci prendere. In tal senso, abbiamo già scritto un articolo una decina di giorni fa e le cose non sembrano cambiate particolarmente. LEGGI ANCHE => Coronavirus, il caso Repubblica Ceca: come stanno le cose? I trionfalismi di marzo 2020 e il pressapochismo di marzo 2021 Torniamo a parlare della piccola Repubblica Ceca perché hanno fatto molto discutere le immagini di un intervento della Polizia nella piccola cittadina di Uherske Hradiste, nell’area di Zlin. Un uomo di 40 anni è stato fermato dalla Polizia dopo essere andato a prendere il figlio all’asilo, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 marzo 2021) In Repubblica Ceca il numero di contagi continua ad essere superiore alle 10.000 unità per giorno (numeri enormi, in una nazione da nemmeno 11 milioni di abitanti – meno di un quinto dell’Italia) e il Governo non sa più che pesci prendere. In tal senso, abbiamo già scritto un articolo una decina di giorni fa e le cose non sembrano cambiate particolarmente. LEGGI ANCHE => Coronavirus, il caso Repubblica Ceca: come stanno le cose? I trionfalismi di marzo 2020 e il pressapochismo di marzo 2021 Torniamo a parlare della piccola Repubblica Ceca perché hanno fatto molto discutere le immagini di un intervento dellanella piccola cittadina di Uherske Hradiste, nell’area di Zlin. Un uomo di 40è statodalladopo essere andato a prendere ilall’asilo, ...

