Pnrr, Carfagna: "Opportunità storica per il Sud" (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Per il Mezzogiorno si prospetta l'Opportunità storica, direi irripetibile, di affrontare con concretezza e determinazione il tema del divario socio-economico che da sempre lo penalizza rispetto al Centro-Nord e ai territori più avanzati d'Europa. Ora o mai più. Le risorse sono ingentissime. Vanno utilizzate bene e rispettando i tempi stretti che ci vengono assegnati". Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in riferimento al Pnrr, nel corso di una audizione presso le Commissioni Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato. "Occorre una visione d'insieme tra tutti gli strumenti in campo, serve coerenza strategica tra i diversi livelli di programmazione e di attuazione degli interventi, così come occorre sinergia e pieno coordinamento tra tutti gli attori in ...

