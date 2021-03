PLAYSTATION | HAVEN | NUOVO STUDIO DI SVILUPPO | A LAVORO SU UNA NUOVA IP

(Di martedì 16 marzo 2021) Sony Interactive Entertainment investe in une nel suo progetto in corso Jade Raymond, fondatrice di Ubisoft Toronto e Motives e una delle forze creative alla base della serie di successo Assassin’s Creed, ha annunciato la fondazione diEntertainments Inc., undidi videogiochi con sede a

...Entertaiment Studios , un nuovo team indipendente al lavoro su un nuovo gioco per PS5 e capitanato dalla veterana Jade Raymond. Tramite un comunicato rilasciato da pochissimo sul...... Xbox Series X - S, Xbox One e Steam , ora è anche disponibile su4, Nintendo Switch e Epic Games Store . Potrebbe essere una bella pensata quella di giocareil giorno di San ...Jade Raymond riparte da Sony con la fondazione di Haven, un nuovo team indipendente che inizierà il suo percorso con un'esclusiva PlayStation.. Sony ha annunciato l'apertura di Haven, un nuovo team ...Sony Interactive Entertainment investe in un nuovo studio e nel suo progetto in corso: Haven Entertainment Studios di Jade Raymond.