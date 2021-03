Più Difesa tra Italia e Germania. L’incontro tra Guerini e Akk (Di martedì 16 marzo 2021) Più collaborazione bilaterale per avere più Difesa europea e rafforzare così l’Alleanza Atlantica. È la linea strategica tra Italia e Germania che emerge dalL’incontro odierno a Berlino tra il ministro Lorenzo Guerini e la collega Annegret Kramp-Karrenbauer, a poche settimane dalla riunione con gli omologhi Nato e a un anno dal colloquio telefonico che gettò le basi per la cooperazione sul fronte della lotta al Covid-19. L’incontro L’Italia è “un partner importante” per la Germania, “specialmente con riguardo alla sfide al sud dell’Europa”, ha spiegato la ministra tedesca. La collaborazione, ha aggiunto, è “stretta e positiva nella politica della Difesa, che si tratti della bussola strategica (dell’Ue), della Nato, delle operazioni in ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Più collaborazione bilaterale per avere piùeuropea e rafforzare così l’Alleanza Atlantica. È la linea strategica trache emerge dalodierno a Berlino tra il ministro Lorenzoe la collega Annegret Kramp-Karrenbauer, a poche settimane dalla riunione con gli omologhi Nato e a un anno dal colloquio telefonico che gettò le basi per la cooperazione sul fronte della lotta al Covid-19.L’è “un partner importante” per la, “specialmente con riguardo alla sfide al sud dell’Europa”, ha spiegato la ministra tedesca. La collaborazione, ha aggiunto, è “stretta e positiva nella politica della, che si tratti della bussola strategica (dell’Ue), della Nato, delle operazioni in ...

