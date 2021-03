(Di martedì 16 marzo 2021) Domani sera ala, alle ore 20:35 su Canale 5, torna l’appuntamento settimanale con la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra il pizzaioloSeu del Seu Pizza Illuminati (Roma), chela sua “PizzaTiramiseu”.la: la pizzeria di Roma Seu Pizza Illuminati Classe 1987Seu, insieme alla moglie e socia Valeria Zuppardo, ha lanciato Seu Pizza Illuminati il 7 marzo 2018. Nello storico quartiere di Porta Portese (a pochi minuti da Trastevere) Seu Pizza Illuminati propone pizze caratterizzate da impasti leggerissimi, dal cornicione gonfio e topping ...

oloapmarchi : RT @identitagolose: Pier Daniele Seu di @PizzaSeu sarà il protagonista della prossima puntata della rubrica di @Striscia “Capolavori italia… - CorriereCitta : Pier Daniele Seu ospite di Striscia la Notizia: presenterà la ‘Pizza dolce tiramisù’ - identitagolose : Pier Daniele Seu di @PizzaSeu sarà il protagonista della prossima puntata della rubrica di @Striscia “Capolavori it… - Claudia290296 : @giriimmensi_ di pier perchè daniele parlava del fatto che loro due gli condizionavano l’umore - user65489635 : Questa diretta comunque le ha fatto bene ha sentito il nostro calore il nostro sostegno e ringraziamo anche Daniele… -

