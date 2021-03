Piazza Affari, banche al centro dell’attenzione per possibili fusioni (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – L’indice dei titoli bancari in Italia ha chiuso oggi la giornata in rialzo dell’1,47%, sovra-performando il FTSE MIB, che ha terminato le contrattazioni a +0,50%. Al centro delle attenzioni sono state però soprattutto Unicredit, Banco BPM e Mediobanca e BPER che hanno chiuso rispettivamente al +2,05%, +3,74%, +1,71% e +2,21%, spinte dalle indiscrezioni di possibili operazioni di consolidamento per la seconda parte dell’anno. Equita ha sposato le ipotesi del Sole 24 Ore (che hanno origine dall’arrivo alla guida della banca milanese di Andrea Orcel) su un ritorno di fiamma di Unicredit con Mediobanca. “Dal punto di vista industriale riteniamo che l’integrazione – ha indicato Equita in una nota – possa essere sensata, in quanto darebbe forte impulso alla crescita della divisione Corporate & Investment banking di Unicredit, oltre a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – L’indice dei titoli bancari in Italia ha chiuso oggi la giornata in rialzo dell’1,47%, sovra-performando il FTSE MIB, che ha terminato le contrattazioni a +0,50%. Aldelle attenzioni sono state però soprattutto Unicredit, Banco BPM e Mediobanca e BPER che hanno chiuso rispettivamente al +2,05%, +3,74%, +1,71% e +2,21%, spinte dalle indiscrezioni dioperazioni di consolidamento per la seconda parte dell’anno. Equita ha sposato le ipotesi del Sole 24 Ore (che hanno origine dall’arrivo alla guida della banca milanese di Andrea Orcel) su un ritorno di fiamma di Unicredit con Mediobanca. “Dal punto di vista industriale riteniamo che l’integrazione – ha indicato Equita in una nota – possa essere sensata, in quanto darebbe forte impulso alla crescita della divisione Corporate & Investment banking di Unicredit, oltre a ...

