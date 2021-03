Piano Vaccini | la situazione AstraZeneca complica il tutto

(Di martedì 16 marzo 2021) La fantomatica accelerazione delsi scontra anche con il problemaL‘Ema, l’Agenzia del Farmaco Europeo sta affettando dei controlli per certificare la validità o meno del vaccinodopo alcuni casi di trombosi verificatesi in tutta Europa dove la somministrazione, così come in Italia è stata sospesa. L’allarme così ora c’è con le persone spaventate e impaurite e con ulteriori rallentamenti per il. Nei frigoriferi, come riporta “Il Sole 24 ore” ci sono appena 881mila dosi utilizzabili e sono quelle di Pfizer e Moderna riservati agli over 80. Lo stop doblocca ile frena l’obiettivo di raggiungere le 500mila iniezioni al giorno che comunque sono ancora lontanissime. Entro fin mese ...

... per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi" , recita così l'ordinanza 15 marzo firmata ieri dal generale dell'esercito che giusto nel weekend scorso approntato e siglato il nuovoper ...Il Decreto Sostegni insieme alvaccinale e il Recovery Plan sono la basi per poter uscire più ... Nel decreto, ha aggiunto poi, vi sono anche "ulteriori risorse per ie la sanità in ...L’allarme così ora c’è con le persone spaventate e impaurite e con ulteriori rallentamenti per il piano vaccini. Nei frigoriferi, come riporta “Il Sole 24 ore” ci sono appena 881mila dosi utilizzabili ...per favorire una più rapida e capillare organizzazione ed esecuzione del piano vaccinale. Il Palasport del Comune di Vinchiaturo, recentemente completato, è pienamente rispondente alle necessità per ...