‘Peter Pan & Wendy’, iniziate le riprese del film Disney con Jude Law (Di martedì 16 marzo 2021) iniziate le riprese di ‘Peter Pan & Wendy’, il nuovo film Disney di David Lowery con star del calibro di Jude Law Sono iniziate a Vancouver le riprese dell’avventura fantasy live-action Peter Pan & Wendy che vedremo su Disney+ nel 2022. Il film è diretto da David Lowery, che ha già firmato Il drago invisibile, ed è prodotto da Jim Whitaker. La sceneggiatura è tratta dal romanzo di J. M. Barrie “Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere” e ispirato al classico animato del 1953. Peter Pan & Wendy è una storia, molto amata da grandi e piccini, essendo una storia senza tempo, in cui una giovane ragazza che, sfidando il desiderio dei suoi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 marzo 2021)lediPan, il nuovodi David Lowery con star del calibro diLaw Sonoa Vancouver ledell’avventura fantasy live-action Peter Pan; Wendy che vedremo su+ nel 2022. Ilè diretto da David Lowery, che ha già firmato Il drago invisibile, ed è prodotto da Jim Whitaker. La sceneggiatura è tratta dal romanzo di J. M. Barrie “Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere” e ispirato al classico animato del 1953. Peter Pan; Wendy è una storia, molto amata da grandi e piccini, essendo una storia senza tempo, in cui una giovane ragazza che, sfidando il desiderio dei suoi ...

