Perde una gamba per salvare la sua migliore amica: Giulia nominata Alfiere della Repubblica da Mattarella (Di martedì 16 marzo 2021) La diciottenne Giulia Moscariello è stata insignita del titolo di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella, per aver salvato la vita alla sua migliore amica Chiara. La vicenda risale alla scorsa estate, quando un'auto in corsa ha deviato il suo percorso, finendo verso le due giovani. In quel preciso momento Giulia ha prontamente reagito in modo istintivo, proteggendo la sua amica. Oggi Chiara è ancora viva grazie all'eroico gesto di Giulia, che in seguito all'incidente ha perso una gamba. L'eroico gesto che ha commosso Mattarella L'incidente è avvenuto il 31 luglio 2020 a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Le due erano appena uscite dal locale in cui avevano ...

