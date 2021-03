Perché, stando alle nomination, il Covid ha fatto “bene” agli Oscar (Di martedì 16 marzo 2021) MinariSpostata in avanti rispetto al solito, la cerimonia della consegna degli Oscar sarà il 25 aprile e si svolgerà in due luoghi, non solo al Dolby Theatre di Los Angeles come al solito, anche alla Union Station della stessa città. Tutto per disperdere il pubblico ed evitare assembramenti. Tutto influenzato dal Covid come del resto lo sono i film in gara. Le nomination che abbiamo appena ricevuto ci rimandano l’immagine dell’anno vissuto al cinema o più che altro in televisione. Per la prima volta l’Academy ha fatto un’eccezione e accettato anche film che non sono usciti convenzionalmente nelle sale, altrimenti troppo pochi avrebbe partecipato, anche se poi sappiamo bene che molti dei film maggiori hanno preferito proprio non uscire e aspettare tempi migliori. Vale per i blockbuster che raramente ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) MinariSpostata in avanti rispetto al solito, la cerimonia della consegna deglisarà il 25 aprile e si svolgerà in due luoghi, non solo al Dolby Theatre di Los Angeles come al solito, anche alla Union Station della stessa città. Tutto per disperdere il pubblico ed evitare assembramenti. Tutto influenzato dalcome del resto lo sono i film in gara. Leche abbiamo appena ricevuto ci rimandano l’immagine dell’anno vissuto al cinema o più che altro in televisione. Per la prima volta l’Academy haun’eccezione e accettato anche film che non sono usciti convenzionalmente nelle sale, altrimenti troppo pochi avrebbe partecipato, anche se poi sappiamoche molti dei film maggiori hanno preferito proprio non uscire e aspettare tempi migliori. Vale per i blockbuster che raramente ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché stando Zona rossa e DaD: Subito un piano di sostegno educativo (16/03/2021) ... vuoi perché non hanno una connessione a internet stabile, i devices o gli spazi adeguati per fare scuola stando a casa: sono così state attivate 12 postazioni in cui i ragazzi possono partecipare ...

Rinvio in zona bianca per riapertura palestre e piscina: le ultime dalla Sardegna Tutto ruota alla questione zona bianca, perché se in altre aree del Paese tutti avevano dato per ... Stando alle ultime informazioni che arrivano dalla Sardegna, infatti, pare che la riapertura palestre ...

