“Per Aspera ad astra” di Marco Tamburro alla Galleria Mastroianni (Di martedì 16 marzo 2021) Fino al 5 aprile alla Galleria Umberto Mastroianni dei Musei di San Salvatore in Lauro la mostra “Per Aspera ad astra” di Marco Tamburro “Quella del mistero è la migliore esperienza che possiamo avere. È l’emozione fondamentale che veglia la culla della vera arte e della vera scienza”. Albert Einstein La mostra PER Aspera AD astra dell’artista Marco… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Fino al 5 aprileUmbertodei Musei di San Salvatore in Lauro la mostra “Perad” di“Quella del mistero è la migliore esperienza che possiamo avere. È l’emozione fondamentale che veglia la culla della vera arte e della vera scienza”. Albert Einstein La mostra PERADdell’artista… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

arcticscorpio : also per aspera ad astra oops according to wikipedia - EugeniaBenedet6 : @wojak0 Banalmente mi viene da dirti: per Aspera ad Astrazeneca, Johnny Knoxville - Astra_x_Aspera : @PierluigiBattis ...Ok, ok ma tu ti sei vaccinato ? E non ti sembra 'strano' che non c'è stato tutto sto clamore p… - Ed52926520 : RT @scenarpolitici: In questa foto possiamo ammirare: La crèm de la crèm della politica e dei media Italiani, manca la #meloni ok! ma è pro… - f_masserdotti : @RobTallei Per ora, soprattutto “aspera”. -