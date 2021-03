Pensioni, si rischia il blocco: 6 modi per avere l’assegno prima dei 67 anni. E il governo tentenna (Di martedì 16 marzo 2021) Pensioni. Il governo non ha ancora deciso nulla per il dopo Quota 100 che, come sappiamo avrà come ultima chiamata il 31 dicembre 2020. Chi vuole andare in pensione anticipatamente ossia prima dei 67 anni, allo stato attuale delle cose ha sei possibilità. Si sono mossi i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil e hanno messo sul tavolo del ministro del Lavoro, Antonio Orlando, un dossier contenente 6 modi per andare in pensione anticipata prima dei 67 anni. Li riassume il sito Lalegge pertutti. it. Pensioni: età flessibile Proposta numero 1 dei sindacati al governo: andare in pensione anticipata prima dei 67 anni grazie all’età flessibile. In pratica, i confederali ipotizzano di recuperare la parte ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021). Ilnon ha ancora deciso nulla per il dopo Quota 100 che, come sappiamo avrà come ultima chiamata il 31 dicembre 2020. Chi vuole andare in pensione anticipatamente ossiadei 67, allo stato attuale delle cose ha sei possibilità. Si sono mossi i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil e hanno messo sul tavolo del ministro del Lavoro, Antonio Orlando, un dossier contenente 6per andare in pensione anticipatadei 67. Li riassume il sito Lalegge pertutti. it.: età flessibile Proposta numero 1 dei sindacati al: andare in pensione anticipatadei 67grazie all’età flessibile. In pratica, i confederali ipotizzano di recuperare la parte ...

