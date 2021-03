Pensioni | addio Quota 100 | quale sarà il nuovo piano del premier Draghi?

(Di martedì 16 marzo 2021) Il tema, come sappiamo, è un tema abbastanza ricorrente e di cui si è discusso molto nell'ultimo periodo. In particolar modo è diventato un argomento ancora più scottante dal momento in cui è salito ilgoverno guidato dall'ex presidente della BCE, Mario. Quello che molti futuri pensionati si chiedono è che cosa avverrà alla scadenza di100, se la legge Fornero tornerà alla piena applicazione e quali cambiamenti ci saranno dal punto di vistastico. Governo: ecco quali potrebbero essere le opzioni al termine di100 Fino ad oggi ilgoverno non ha fatto alcuna citazione in merito ai possibili scenari futuri per quanto riguarda le, tanto che il...

Sul dossiere pensioni il Governo Draghi sta valutando la possibilità di introdurre il Testo Unico della Previdenza. A partire dal 2020 si dovrà dire definitivamente addio a Quota 100, per questo il nuovo governo dovrà trovare una soluzione. Dall'assegno di disoccupazione Naspi al calendario di erogazione delle pensioni del mese di marzo, si valuta l'addio ai Codici Ateco in favore di una valutazione del calo di fatturato che andrà calcolato non su base annuale.