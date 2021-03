Pensione APe Social, domande entro marzo. Istruzioni (Di martedì 16 marzo 2021) APe Sociale confermata anche nel 2021: anche quest’anno, chiunque risulterà essere in possesso dei requisiti, potrà presentare la domanda di uscita dal lavoro anticipata e, quindi, richiedere la Pensione prima del tempo. APe Sociale 2021, come funziona L’Ape Sociale è stata introdotta per la prima volta con la legge di bilancio 2017, in via del tutto sperimentale, per accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni e soggetta a limiti di spesa. Si tratta di un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dal legislatore, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di Pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, su domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) APee confermata anche nel 2021: anche quest’anno, chiunque risulterà essere in possesso dei requisiti, potrà presentare la domanda di uscita dal lavoro anticipata e, quindi, richiedere laprima del tempo. APee 2021, come funziona L’Apee è stata introdotta per la prima volta con la legge di bilancio 2017, in via del tutto sperimentale, per accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni e soggetta a limiti di spesa. Si tratta di un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dal legislatore, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari didiretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, su domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la ...

