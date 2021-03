Pedro Almodóvar affascinato da Anya Taylor-Joy: presto un film con la Regina degli scacchi? (Di martedì 16 marzo 2021) Pedro Almodóvar e Anya Taylor-Joy, due mondi diversi a confronto. Da una parte abbiamo, infatti, uno dei registi spagnoli più famosi, simbolo del cinema iberico nel mondo. Dall’altra, invece, una tra le attrici più quotate del momento che, grazie alla sua magnetica Regina degli scacchi, ha da poco vinto il Golden Globe. E se queste due dimensioni si incontrassero? Ma perché, soprattutto, ci stiamo ponendo questa domanda? La risposta è semplice: pare infatti che entrambi abbiano espresso reciproco desiderio di incontrarsi. Che Pedro Almodóvar abbia dunque trovato una nuova Musa, oltre l’intramontabile Penélope Cruz? Pedro Almodóvar su Anya Taylor-Joy: “Mi metterò in ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 marzo 2021)-Joy, due mondi diversi a confronto. Da una parte abbiamo, infatti, uno dei registi spagnoli più famosi, simbolo del cinema iberico nel mondo. Dall’altra, invece, una tra le attrici più quotate del momento che, grazie alla sua magnetica, ha da poco vinto il Golden Globe. E se queste due dimensioni si incontrassero? Ma perché, soprattutto, ci stiamo ponendo questa domanda? La risposta è semplice: pare infatti che entrambi abbiano espresso reciproco desiderio di incontrarsi. Cheabbia dunque trovato una nuova Musa, oltre l’intramontabile Penélope Cruz?su-Joy: “Mi metterò in ...

Advertising

lillydessi : Pedro Almodóvar e Anya Taylor-Joy faranno un film insieme? Magari sugli scacchi? - - adelestancati : RT @TerryDoor: La vera autenticità non sta nell'essere come si è, ma nel riuscire a somigliare il più possibile al sogno che si ha di se st… - RossaMcFarland : RT @TerryDoor: La vera autenticità non sta nell'essere come si è, ma nel riuscire a somigliare il più possibile al sogno che si ha di se st… - VEventuali : RT @TerryDoor: La vera autenticità non sta nell'essere come si è, ma nel riuscire a somigliare il più possibile al sogno che si ha di se st… - LibriAmati : RT @TerryDoor: La vera autenticità non sta nell'essere come si è, ma nel riuscire a somigliare il più possibile al sogno che si ha di se st… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedro Almodóvar Penelope Cruz accorcia i capelli e passa a un sensuale caschetto L'attrice preferita di Pedro Almodóvar, 46 anni portati con grazia, guadagna ulteriore sensualità dalla nuova pettinatura medio - corta, anche grazie alla scelta di abbinare il nuovo carré a un ...

Oscar 2021: i grandi snobbati, da Spike Lee a Tenet Da 5 Bloods, Tenet, The Human Voice, ma anche One Night in Miami e Notturno di Gianfranco Rosi sono stati snobbati del tutto o quasi ...

L'attrice preferita di, 46 anni portati con grazia, guadagna ulteriore sensualità dalla nuova pettinatura medio - corta, anche grazie alla scelta di abbinare il nuovo carré a un ...Da 5 Bloods, Tenet, The Human Voice, ma anche One Night in Miami e Notturno di Gianfranco Rosi sono stati snobbati del tutto o quasi ...