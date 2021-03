Pd: Letta, 'renziani categoria del passato, siamo tutti democratici' (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Renzi non è nel Pd, quindi non ha peso nel Pd. I renziani? Io ho parlato con tante persone che sono democratiche, queste sono categorie del passato". Lo ha detto Enrico Letta alla Stampa estera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Renzi non è nel Pd, quindi non ha peso nel Pd. I? Io ho parlato con tante persone che sono democratiche, queste sono categorie del". Lo ha detto Enricoalla Stampa estera.

borghi_claudio : Articolo utile con una fila di nomi di quelli che comandano davvero (cfr. 'Io sono il potere') ENRICO LETTA, IL DR…

Ultime Notizie dalla rete : Letta renziani Emiliano promuove Letta: 'Il Pd si rinnova senza padroni' Il segretario punta a un nuovo Ulivo che guarda anche ai renziani e solo dopo ad un'alleanza con i ... e cioè che Renzi oggi si ritrova con il Partito democratico guidato da Enrico Letta e il Movimento ...

Pompeo rilancia: "Un Pd nuovo anche in provincia" - E lo fa ribaltando la "sensazione" che la segreteria di Enrico Letta potesse mettere all'angolo gli ex renziani di Base Riformista . (Leggi qui L'eredità di Zingaretti che Letta vuole rilanciare ). ...

Se anche i renziani del Pd salgono sul carro di Letta – L'Arno.it il Giornale Pd: Letta, 'renziani categoria del passato, siamo tutti democratici' Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Renzi non è nel Pd, quindi non ha peso nel Pd. I renziani? Io ho parlato con tante persone che sono democratiche, queste sono categorie del passato". Lo ha detto Enrico ...

Letta attacca Salvini e snobba Renzi. "Incontro Conte, rapporto con il M5S" Letta: a elezioni campo destre contro alleanza centrosinistra-M5s - "Il Paese deve andare al prossimo confronto elettorale con due vasti campi: da una parte le destre, con Salvini e Meloni principali ...

