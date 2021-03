Pd, così Letta va oltre Rousseau Al lavoro sulle agorà democratiche (Di martedì 16 marzo 2021) Forme evolute di democrazia partecipata che somiglino alla democrazia diretta. Un atout molto forte per il Movimento cinque stelle. Ma ormai sentito anche fuori dal perimetro pentastellato. Proprio mentre si consuma la crisi del Movimento con la storica piattaforma Rousseau, infatti, anche il Pd sembra sempre più vicino a questo tipo di istanza. Negli anni passati ci aveva... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 16 marzo 2021) Forme evolute di democrazia partecipata che somiglino alla democrazia diretta. Un atout molto forte per il Movimento cinque stelle. Ma ormai sentito anche fuori dal perimetro pentastellato. Proprio mentre si consuma la crisi del Movimento con la storica piattaforma, infatti, anche il Pd sembra sempre più vicino a questo tipo di istanza. Negli anni passati ci aveva... Segui su affaritaliani.it

Advertising

matteosalvinimi : Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte... Se torna… - LegaSalvini : LE PRIORITÀ DI LETTA E IL PD: LO IUS SOLI! MA SI RENDONO CONTO? #enricostaisereno #Salvini: “Letta e il PD voglion… - lauraboldrini : Grazie a Enrico #Letta per aver scelto di guidare il @pdnetwork in una fase così complicata. Dobbiamo rigenerare i… - Monica57689296 : RT @janavel7: A Roma così il centrosinistra riesce nel capolavoro di presentare non uno, ma due candidati: Gualtieri e Calenda. Tutti e due… - boborock55 : @mpiacenonaver1 @andr900 #Gualtieri #ottoemezzo #Letta, #Sinistra #Draghi @lucatelese #Zingaretti @OttoemezzoTW… -

Ultime Notizie dalla rete : così Letta Letta: 'Invidio Salvini, sa tutto e parla di tutto come il Ct della nazionale' Enrico Letta, in un'intervista alla stampa estera a Roma, ha risposto ad una domanda sul nuovo vaccino ... Non è così - ha spiegato il segretario del Pd. La scienza deve essere messa al centro. outstream ...

Letta attacca Salvini e snobba Renzi. 'Incontro Conte, rapporto con il M5S' ...così abbia fatto molti danni. La pandemia ci ha dimostrato quanto sia importante fidarsi della scienza e di chi ha competenze e responsabilità di prendere le decisioni'. Lo ha detto Enrico Letta, ...

Pd, Bettini: «Il trauma è stato forte. Ora serve un chiarimento sulla natura del partito» Corriere della Sera Enrico, in un'intervista alla stampa estera a Roma, ha risposto ad una domanda sul nuovo vaccino ... Non è- ha spiegato il segretario del Pd. La scienza deve essere messa al centro. outstream ......abbia fatto molti danni. La pandemia ci ha dimostrato quanto sia importante fidarsi della scienza e di chi ha competenze e responsabilità di prendere le decisioni'. Lo ha detto Enrico, ...