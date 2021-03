Pd candida Gualtieri sindaco di Roma. La sfida di Calenda: "Ci confronteremo alle urne" (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Gualtieri è disponibile a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. Lo si apprende da fonti del Partito Democratico. Al momento i vertici Romani del Pd avrebbero acquisito la sua disponibilità a correre per il Campidoglio. Ora l’ultima parola spetta al neo segretario Enrico Letta. Immediata la reazione di Carlo Calenda. Il leader di Azione, infatti, da mesi si era proposto per tentare la scalata al Campidoglio: “Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l’allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra. Per la stessa ragione abbiamo partecipato a un tavolo di coalizione sparito nel nulla. In questo lungo periodo ho lavorato sul programma. Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Robertoè disponibile arsi per il Pd comedi. Lo si apprende da fonti del Partito Democratico. Al momento i verticini del Pd avrebbero acquisito la sua disponibilità a correre per il Campidoglio. Ora l’ultima parola spetta al neo segretario Enrico Letta. Immediata la reazione di Carlo. Il leader di Azione, infatti, da mesi si era proposto per tentare la scalata al Campidoglio: “Mi sonoto il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l’allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra. Per la stessa ragione abbiamo partecipato a un tavolo di coalizione sparito nel nulla. In questo lungo periodo ho lavorato sul programma. Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di ...

sostengo5 : RT @grandehermano1: I sostenitori di Virginia Raggi si preoccupano del pd che candida gualtieri. Ma non è il pd che decide chi farà il sin… - grandehermano1 : I sostenitori di Virginia Raggi si preoccupano del pd che candida gualtieri. Ma non è il pd che decide chi farà il… - IlMontanari : Così #gualtieri si candida col PD a #Roma : motto 'più chitarre per tutti' - Giuggio72684862 : RT @HuffPostItalia: Pd candida Gualtieri sindaco di Roma. La sfida di Calenda: 'Ci confronteremo alle urne' - salvatoremero12 : RT @HuffPostItalia: Pd candida Gualtieri sindaco di Roma. La sfida di Calenda: 'Ci confronteremo alle urne' -