Paura durante Wolves-Liverpool: colpo alla testa per Rui Patricio, le condizioni del portiere [FOTO e VIDEO] (Di martedì 16 marzo 2021) Sono stati momenti di grande Paura per le condizioni di Rui Patricio, il portiere del Wolves è stato colpito duramente alla testa durante la partita di Premier League contro il Liverpool. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol di Diego Jota, la squadra di Klopp si riscatta e torna al successo dopo due sconfitte consecutive. E' una stagione deludente per i Reds che sono fuori dalla zona Champions League, l'obiettivo è tornare in corsa per il quarto posto. Il Wolves deve invece mantenere la categoria, la situazione sembra molto tranquilla considerando il 13esimo posto il classifica, il vantaggio dalla zona rossa è di 9 ... Leggi su calcioweb.eu

