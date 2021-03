Paul Gascoigne | dopo il tentato suicidio e il coma | La sua grande prova

Leggi su kronic

(Di martedì 16 marzo 2021)è uno dei calciatori inglesi che ha fatto sognare gli amanti del pallone ma ha avuto una vita difficilissima. Il Gazza, questo è il suo soprannome stavolta si è messo in gioco per la sua ultimain campo, il calciatore inglese ed ex allenatore è sbarcato lunedì 15 marzo in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi, in onda in prima serata su canale 5,2 anni di assenza. Come un personaggio pirandelliano,, il cui soprannome è Gaza, genio del calcio e amato idolo della tifoseria inglese e laziale, contiene due e più moltitudine in sé. Personalità poliedrica, a tratti autolesionistica e imprevedibile, schiacciata ...